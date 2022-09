Randamentele obligaţiunilor guvernamentale germane au crescut în august la cele mai ridicate niveluri din ultimele decenii Randamentul obligatiunilor pe termen de 2 ani emise de cea mai mare economie a Europei a crescut cu 0,85 puncte procentuale, luna aceasta. Potrivit datelor Refinitiv, aceasta va fi cea mai mare crestere lunara din 1981. Intre timp, randamentul obligatiunilor de referinta pe 10 ani a crescut cu peste 0,65 puncte procentuale, cea mai mare crestere lunara din 1990. Randamentele obligatiunilor franceze au crescut si ele, randamentul obligatiunilor pe 2 ani urcand la un nivel observat ultima data in 2011, iar randamentul obligatiunilor pe 10 ani urcand la un nivel vazut ultima data in 2013. Estimarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

