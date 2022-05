Ramzan Kadirov, liderul pro-Kremlin al Ceceniei, a admis miercuri „erori” comise in faza initiala a campaniei militare ruse in Ucraina, lansata la 24 februarie, dar care, potrivit celor spuse de el, au fost remediate pe parcurs. „La inceput au fost erori, unele deficiente, dar in prezent totul merge 100% conform planului si vom elibera Ucraina”, a declarat Kadirov intr-o interventie la forumul „Noile orizonturi”, organizat de societatea rusa „Znanie” („Cunoastere”). Liderul cecen informeaza frecvent despre mersul „operatiunii militare speciale” ruse in Ucraina prin contul sau Telegram, unde difuzeaza…