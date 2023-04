Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu trei ani de zile, Ramona Badescu a devenit pentru prima oara mama. In 2020, vedeta a nascut la 51 de ani un baiețel perfect sanatos, care i-a adus fericirea deplina. Nici acum nu l-a botezat pe Ignacio, iar acum, intr-un interviu pentru Antena Stars, ea a spus motivul. Ramona Badescu, care…

- In luna octombrie a acestui an, fiul Ramonei Badescu va implini patru ani, dar botezul micuțului nu a avut loc inca. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, actrița spune ca ea și iubitul ei mai au de pus la punct mai multe detalii pentru eveniment, care va fi departe de ochii…

- Miliardarul Rupert Murdoch, proprietarul influentului grup media News Corp, si-a anulat logodna cu Ann Lesley Smith la mai putin de o luna dupa ce o anuntase public in presa. Casatoria lor ar fi trebuit sa aiba loc in vara acestui an. Motivele care au dus la ruperea logodnei Magnatul media, in varsta…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a venit luni cu un anunț mai puțin imbucurator pentru romanii care ar trebui sa beneficieze de pensii speciale. Liderul UDMR a dat asigurari ca, pana la sfarsitul lunii martie „va exista o forma finala a legii pensiilor speciale, aceasta urmand sa fie una corecta, echilibrata…

- Brandușa Covalciuc Ciobanu nu iși mai sarbatorește ziua de naștere de cand a murit soțul ei. In exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața de muzica populara a spus care este motivul pentru care a luat aceasta decizie. Iata ce marturisiri a facut artista in cadrul emisiunii!

- Carmen Negoița, in varsta de 58 de ani, s-a mutat in casa nou, insa construcția nu este gata. Vedeta marturisește ca are un buget limitat, motiv pentru care, mobila este cumparata treptat. Vedeta iși dorește sa aiba o locuința perfecta, dar acum doarme pe o saltea, așteptand dupa mobila. „Am facut niște…

- Zi speciala pentru Doru Todoruț! Cantarețul iși sarbatorește ziua de naștere și se simte mai implinit ca niciodata. Dorul Todoruț a marturisit la Antena Stars va petrece alaturi de fetele lui la un restaurant, iar mai apoi in weekend alaturi prieteni. Iata ce decizie a luat cantarețul!

- In exclusivitate la Antena Stars, Ana Maria Mocanu a vorbit despre casatorie și copii. Cu toate ca marturisește ca nu se afla intr-o relație, ea este sigura ca iși va gasi sufletul pereche și va face pași importanți in viața. Iata ce dezvaluiri a facut ea despre acest subiect, in cadrul emisiunii!