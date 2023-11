Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii din Peru au descoperit patru mumii ale unor copii, despre care se crede ca ar avea o vechime de cel putin o mie de ani, intr-o zona ce a fost candva un spatiu ceremonial sacru, in care este situat in prezent unul dintre cele mai vechi cartiere din capitala Lima, transmite miercuri Reuters.…

- Un studiu realizat de catre oamenii de știința de la Universitatea Gissen din Germania, publicat in publicația Nutrition Journal pe 4 septembrie 2023, a facut o descoperire semnificativa pentru sanatate. Experții au constatat ca exista o legatura intre consumul bauturilor dulci și riscul crescut de…

- Cercetatorii au inregistrat primele urme de fosile de tritilodonți din epoca jurasica gasite vreodata in roca Navajo Sandstone. Tritilodontidele aparțin unui grup de reptile care sint strins legate de mamifere, au trait in timpul triasicului (acum 251,9 milioane pina la 201,3 milioane de ani) și jurasicului…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat, la controlul de frontiera, un cetațean roman și unul francez care au... The post Doua autoturisme in valoare de 70.000 de euro, cautate in Germania, gasite la frontiera Nadlac appeared first on Special Arad · ultimele…

- Vladimir Putin a susținut ca oficialii ucraineni corupți au exportat arme și ca Rusia are dovezi ca unele au fost transportate in Orientul Mijlociu. El a facut aceste comentarii in timp ce s-a adresat la summitul Comunitații Statelor Independente de la Bishkek, Kargazstan. Razboi in Ucraina, ziua 599.…

- Dinozaurul gasit recent, numit Garumbatitan morellensis, a trait in Spania acum 122 de milioane de ani. Acest sauropod uriaș reprezinta o descoperire rara care ar putea imbunatați semnificativ ințelegerea evoluției acestor creaturi antice. Cercetatorii au descoperit fosile G. morellensis in zona Sant…

- Oamenii de știința germani au descoperit de ce in corpurile mistreților din Germania exista o cantitate mare de elemente radioactive. Anterior, acest fenomen a fost asociat cu dezastrul de la Cernobil din 1986, dar explicația e mai grava.Cercetatorii au atras atenția asupra faptului ca nivelul de…

- Inaintea izbucnirii celui de-Al Doilea Razboi Mondial, s-au desfașurat mișcari diplomatice subtile și complexe intre Anglia, Franța și Germania, intr-un efort de a-și asigura poziții favorabile și de a modela evoluția evenimentelor din Europa. Aceste manevre au avut un impact profund asupra conflictului…