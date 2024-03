Rămășițele unei spițe din familia regală vor fi repatriate Principele Regent Nicolae, al doilea fiu al Regelui Ferdinand și al Reginei Maria, va avea parte de un moment solemn al revenirii sale in țara. Familia regala a Romaniei a anunțat pe pagina sa de Facebook ca osemintele principelui regent Nicolae, inmormantate in 1978 la Lausanne, vor fi reinhumate la Curtea de Argeș. Intr-un comunicat oficial, șeful Casei Majestații Sale Custodele Coroanei a transmis decizia Majestații Sale Margareta de a repatria osemintele Principeleui Regent Nicolae al Romaniei, cel de-al doilea fiu al Regelui Ferdinand și al Reginei Maria, care va fi inhumat alaturi de soția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

