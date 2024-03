Stiri pe aceeasi tema

- Principele Nicolae, fiul regelui Ferdinand și al reginei Maria care a murit in 1978 și a fost inmormantat in Elveția, la Lausanne, va fi reinhumat, vineri, 29 martie 2024, la Curtea de Argeș, a anunțat, duminica, familia regala a Romaniei. „Șeful Casei Majestații Sale Custodele Coroanei are onoarea…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca tratamentele pentru combaterea capușelor din București vor incepe luni, 18 martie. „Maine incepem aplicarea tratamentelor pentru combaterea capușelor. Compania Municipala Eco Igienizare va efectua anul acesta 5 tratamente, pe toata durata sezonului…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anunțat ca se fac demersuri pentru includerea in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a castelelor Peleș și Pelișor. „Am avut o prima discuție la sediul Ministerului Culturii cu reprezentanții Institutului Național al Patrimoniului, ai Muzeului Național Peleș și…

- Agentia spatiala americana (NASA) a anuntat ca este in cautarea a 4 voluntari motivati pentru o simulare de un an a vietii pe Marte . Incepand din primavara anului 2025, 4 voluntari vor petrece 12 luni in cadrul simularii „Mars Dune Alpha”, ce se va desfasura la Houston, Texas. Situl masoara 160 de…

- Romanii care au viza de Statele Unite sa urmeze exemplul premierului Marcel Ciolacu si sa le reinnoiasca. Acesta este sfatul dat de Ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec, intr-un interviu acordat Digi24. De ce sa procedam astfel? Pentru ca așa am contribui la indeplinirea obiectivului de a scadea…