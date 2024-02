Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au ucis mai multi combatanti islamisti Hamas in Fasia Gaza, printre care unii in apropiere de localitatea Khan Younis, in sudul enclavei palestiniene, a anuntat duminica dimineata armata israeliana.

- Israelul anunța ca 22 din cei 129 de ostatici inca deținuți de gruparea islamista palestiniana Hamas in Fașia Gaza sunt decedați și corpurile lor s-ar afla in posesia gruparii, informeaza Rador Radio Romania. Purtatorul de cuvant al guvernului israelian a spus ca aceștia ar fi fost asasinați. Hamas…

- Armata israeliana si kibutul Nir Oz anunta sambata ca un ostatic israeliano-american, Gadi Haggai, in varsta de 73 de ani, a murit in timpul rapirii, la 7 ocrombrie, in timpul atacului Hamas in Israel, relateaza AFP, potrivit news.ro.Cadavrul barbatului se afla in Fasia Gaza, potrivit kibutului.…

- Biroul de presa al guvernului Hamas din Fasia Gaza a comunicat ca peste 20.000 de palestinieni au fost ucisi pana acum in acest teritoriu, in contextul in care Israelul isi continua ofensiva, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Orasul Rafah - din sudul Fasiei Gaza - catalogat de armata israeliana…

- A murit Tal Chaimi, romanul ținut ostatic de teroriștii din Fașia Gaza. Familia ostaticului Tal Haimi și Kibbutzul Nir Yitzhak, unde acesta locuia, au anunțat, miercuri, intr-o declarație comuna, ca autoritațile au transmis ca acesta a fost ucis pe 7 octo

- Tal Chaimi, romanul ținut ostatic de Hamas in Fașia Gaza ar fi fost ucis inca de pe data de 7 octombrie, potrivit Times of Israel . Anunțul a fost facut de familia barbatului abia astazi, pentru ca abia acum au putut confirma moartea. Un mesaj in acest sens ar fi fost postat pe Forumul pentru ostatici…

- Armata israeliana a cerut miercuri ca reprezentanti ai Comitetului International al Crucii Rosii (CICR) sa poata avea acces la ostaticii israelieni si straini detinuti din 7 octombrie de catre miscarea palestiniana islamista Hamas si de aliatii acesteia in Fasia Gaza,