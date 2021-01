Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, dupa ce s-a vaccinat anti-COVID-19, ca nu a avut nicio reținere in acest sens. „Nu am avut nicio retinere sa ma vaccinez, mai ales dupa un an de zile...

- Traian Basescu s-a vaccinat sambata impotriva Covid. Basescu s-a vaccinat sambata la centrul de vaccinare al Spitalului Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila”, avand in vedere ca e fost președinte. „In conformitate cu prevederile Legii nr. 38/ 2018 pentru acordarea de servicii medicale…

- Fostul președinte Traian Basescu s-a vaccinat sambata impotriva Covid la centrul de vaccinare al Spitalului Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila”. ”In conformitate cu prevederile Legii nr. 38/ 2018 pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea…

- Președintele Klaus Iohannis s-a vaccinat anti-Covid vineri dimineața la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, dand astfel startul etapei a doua a campaniei de vaccinare din Romania. Președintele Klaus Iohannis a primit vineri dimineața prima doza a vaccinului…

- Președintele Klaus Iohannis s-a vaccinat anti-Covid vineri dimineața la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, dand astfel startul etapei a doua a campaniei de vaccinare din Romania. Președintele Klaus Iohannis a primit vineri dimineața prima doza a vaccinului…

- Colonelul medic dr. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare si medic primar boli infectioase la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Carol Davila”, s-a vaccinat marti impotriva virusului COVID-19. CITEȘTE ȘI…A decedat o actrița a Teatrului Alexandru Davila Medicul…

- Colonel medic dr. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare si medic primar boli infectioase la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Carol Davila", s-a vaccinat marti impotriva COVID-19

- Medicul militar, Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a fost vaccinat marți dimineața, la Centrul de vaccinare pentru COVID-19 de la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Carol Davila”, unde este medic primar boli infecțioase, informeaza g4media . Declarațiile…