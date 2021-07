Dupa ce internauții au taxat-o cu mesaje ironice dupa postarea in care a urat La Multi Ani! baronului Samuel von Brukenthal, guvernator al Transilvaniei, mort de 218 ani, Raluca Turcan a revenit cu un mesaj in care vine cu o explicație. Acestea ar fi ca romanii ureaza, an de an, “La multi ani” poetului Mihai […] The post Raluca Turcan duce penibilul in extrem. Revine cu un mesaj in care explica de ce a urat “La mulți ani” unui om mort de 218 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .