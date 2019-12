Raluca Turcan anunţă reduceri de personal la ministere şi instituţii publice "Vreau ca institutiile sa inceapa sa serveasca cetateanul si sa nu mai fie un cliseu pe care sa il aduca politicenii cand se schimba la guvernare. As vrea sa vad si eu la Guvern, daca apare o problema, se cauta rezolvare, nu se cauta vinovati, nu se cauta tapi ispasitori. E important sa vezi si unde a fost problema, dar paradigma se schimba, trebuie sa fii acolo sa-i ajuti pe oameni", a declarat sambata Raluca Turcan, la DIGI 24. Ea a dat ca exemplu Ministerul Dezvoltarii Regionale, unde vor avea loc mai multe reduceri de personal, insa la fiecare minister, ministrul de resort va veni… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

