Alexandru Rafila, prima reacție dupa confirmarea Omicron in Romania: „Trebuie sa luam masuri care pot fi temporare, pana ne lamurim ce este cu aceasta tulpina” Alexandru Rafila a facut primele declarații, dupa confirmarea primelor cazuri de infecție cu varianta Omicron in Romania. Ministrul Sanatații a anunțat ca urmeaza o analiza rapida a situației și a eventualelor masuri pentru evitarea ca aceasta tulpina sa se raspandeasca in Romania. Premierul Nicolae Ciuca a convocat pentru duminica o intalnire cu ministrul Sanatații și cu reprezentanții DSU și ai Centrului de Control al Bolilor Transmisibile.…