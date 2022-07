Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de noi cazuri de COVID-19 aproape ca s-a dublat in ultima saptamana. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anuntat, luni, ca au fost inregistrate peste 7.700 de cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2, iar un val sau „mini-val” al pandemiei este asteptat spre finalul verii. Potrivit datelor…

- Numarul cazurilor de COVID-19 a crescut simtitor in perioada 20-26 iunie, cand au fost inregistrate 3.974 de noi infectari, fata de perioada 13-19 iunie, cand au fost raportate 2609 infectari. Saptamana trecuta erau internate in spitale pe sectiile de profil 638 de persoane, fata de 438 in saptamana…

- RELAXARE… Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca infecția cu noul coronavirus se transforma incet intr-o viroza sezoniera și, daca va mai exista un nou val, el nu va pune probleme. „Eu am evitat sa fiu tranșant, nu pentru ca nu-mi place sa fie tranșant, ci pentru ca biologia este o știința…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat sambata, intr-o conferința de presa ca infectia cu noul coronavirus se transforma incet intr-o viroza sezoniera, iar daca va mai exista un nou val,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, susține ca situatia pandemica din China din acest moment nu are legatura cu cea din Europa. Ministrul Sanatații, intrebat daca sunt justificate temerile ca ar putea crește din nou numarul de cazuri in Romania ca in China, in ultimele saptamani, a declarat ca…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marti, ca situatia din China, care se confrunta cu un nou val al pandemiei de COVID-19, ”nu are legatura” cu cea din Europa, intrucat China este afectata de valul provocat de tulpina Omicron, iar cele mai multe dintre tarile din zona europeana a Organizatiei…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca doreste renegocierea contractelor de achizitie a vaccinurilor anti-COVID, precizand ca acestea sunt valabile pana in 2023 si prevad cumpararea unor cantitati mari.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, vrea renegocierea contractelor de achizitie a vaccinurilor impotriva COVID-19, acestea fiind valabile pana in 2023 si prevad cumpararea unor cantitati mari. „A fost un mecanism complex de gestionare a vaccinurilor pentru ca a fost acel Comitet National CNCAV,…