- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a anuntat ca, in prima jumatate a acestui an, se va da drumul la primele programe de screening, legislatia fiind finalizata, Agerpres.roPractic, legislatia este terminata, insa trebuie sa ne asiguram ca exista ceva si in spatele screeningului. Oricum in prima jumatate…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a primit un sprijin nesperat de la ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, la manevra sa politica de trecere cat mai rapida a celor 15 spitale CFR si 22 de ambulatorii catre autoritațile locale. Peste 7.600 de posturi scoase la concurs de…

- Romania va primi 1,2 milioane doze de vaccin anti-COVID platite in urma cu 2 ani. Rafila: ”Este practic un vaccin care trebuia oricum livrat”. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti ca Romania are de primit 1,2 milioane de doze de vaccin anti-COVID de la Moderna...

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca, din 1 decembrie, femeile cu varsta intre 19 si 45 de ani vor putea procura vaccinul HPV prin prescriptii de la medicul de familie, cu reducere de 50%. „Femeile au o noua sansa impotriva cancerului de col uterin! Incepand de la 1 decembrie, nu numai…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a fost intrebat, duminica, intr-o conferinta de presa, daca Romania va trimite medici in Gaza, el raspunzand ca acolo este teatru de razboi si ca accesul este practic imposibil.„In Gaza este teatru de razboi, nu putem sa ne trimitem colegii intr-un teatru de…