Stiri pe aceeasi tema

- PNL cere audierea lui Carmen Dan in Parlament. Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, vrea ca ministrul de Interne sa dea explicații pentru modul in care au reacționat jandarmii la protestele de miercuri seara, din Piața Victoriei. “Avand in vedere disfuncționalitațile inregistrate…

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi, vicepreședinte al Comisiei de Aparare, Ordine Publica și Siguranța Naționala din Camera Deputaților, a transmis o scrisoare deschisa ministrului de Interne, Carmen Dan, in care i-a solicitat acesteia sa ofere explicații publice privind modalitatea in care și-a obținut…

- Ministrul de Interne a declarat, marti, la audierea din Senat privind jafurile din zona Sinesti, ca "infractiuni cu violenta au fost, o sa mai fie in Romania", precizand ca acest lucru se intampla peste tot in lume.

- Date de ultima ora, de la audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, in cadrul Comisiei de Aparare din Senatul Romaniei. Ministrul de Interne a mers la audierea din Senat pentru a da explicatii privind jafurile din Sinesti, care au captat atentia intregii tari in ultimele saptamani.Alaturi…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi audiata, marti, in Comisia de Aparare si ordine publica din Senat pentru a da explicatii cu privire la cazurile de violenta din ultima perioada, situatia angajarilor din sistem, dar si despre episodul „Microfonul".

- Comisia de aparare si ordine publica din Senat a aprobat, in ultima sedinta, cu majoritate de voturi, solicitarea PNL de audiere a ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, in data de 15 mai, pentru ''a da seama cu privire la seria de infractiuni grave, cu violenta, cu care s-a confruntat Romania…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost convocata in Comisia de Aparare din Senat pentru a da explicații in scandalul furturilor din mașini, dar și in ”Dosarul Microfonul”. Președintele Comisiei de Aparare, liberalul Marcel Vela, a precizat ca ministrul de Interne este așteptat la audieri pe data…

- Prof. univ. Adrian Iacob a fost numit prin ordin al Ministrului de Interne, Carmen Dan, RECTOR AL ACADEMIEI DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza” din București. Anterior, Adrian Iacob a fost ales ca rector de...