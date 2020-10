Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat a spus, zilele trecute, ca cel putin pana in primavara sau chiar in vara anului viitor nu va fi rezolvata problema cu noul coronavirus.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca perioada Sarbatorilor de iarna va fi una cu restricții impuse de lupta impotriva COVID-19. El susține ca oamenilor le va fi imposibil sa petreaca Sarbatorile așa cum o faceau in anii trecuți. „Despre sarbatorile de iarna… este…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, crede ca cel puțin pana in primavara situația generata de pandemia de coronavirus nu se va imbunatați in Romania, noteaza Antena 3.Raed Arafat i-a indemnat pe oameni sa respecte regulile sanitare și de distanțare sociala, pentru a trece…

- Valul doi al pandemiei de COVID-19 nu va fi ușor și nu va trece rapid. Este avertismentul șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Acesta atrage atenția ca estimarile arata ca acest val se va intinde pe toata durata iernii. „Virusul nu știe legi, nu știe nimic. Noi nu putem opri…

- Secretarul de stat Raed Arafat a facut un nou apel catre populație, recomandand romanilor sa petreaca sarbatorile de iarna pe teritoriul țarii, nu in strainatate. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a reacționat și fața de criticile care se aduc autoritaților, cerand contestatarilor…

- Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit, miercuri seara, la Digi24, despre inceperea școlilor și despre responsabilizarea copiilor pentru a respecta masurile de prevenție impotriva raspandirii noului coronavirus. ”Va fi mai greu pentru copiii al carui anturaj a fost unul care nu recunoștea prezența…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a vorbit, marți seara, la B1 TV, despre reluarea cursurilor in noul an școlar, in contextul epidemiei de coronavirus. „Mare parte a copiilor infectați au forme ușoare. Nu avem date despre cazuri critice de copii, cu foarte mici excepții,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a vorbit, marți seara, la B1 TV, despre reluarea cursurilor in noul an școlar, in contextul epidemiei de coronavirus. „Mare parte a copiilor infectați au forme ușoare. Nu avem date despre cazuri critice de copii, cu foarte mici excepții,…