Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, de luni pana miercuri, o vizita oficiala in Republica Coreea, la invitatia omologului sau, Yoon Suk Yeol, informeaza Administratia Prezidentiala. „Intensificarea contactelor politico-diplomatice dintre cele doua state, trendul pozitiv al schimburilor comerciale…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat anunta ca astazi, Sibiu a devenit al 10-lea municipiu cu echipaje de interventie rapida SMURD, pe motociclete, potrivit news.ro ”Astazi, Sibiu a devenit al 10-lea municipiu cu echipaje de interventie rapida SMURD, pe…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat din MAI Raed Arafat, afirma ca in ceea ce priveste nivelul de dotare cu echipamentele necesare interventiilor in domeniul protectiei civile Romania este una dintre tarile fruntase la nivelul regiunii in care se afla, fiind posibil…

- Tribunalul Militar Bucuresti este asteptat sa judece miercuri cererea de redeschidere de catre DNA a urmaririi penale in dosarul care viza modul in care reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova au facut controale inainte de 2021 la mai multe pensiuni si crame din judet,…

- DSU a lansat o noua versiune platformei „Fii Pregatit”. Cea mai importanta noutate a portalului este un asistent virtual care a fost facut pe tehnologia inteligentei artificiale si care raspunde intrebarilor pe situatii de urgenta. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a prezentat,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a prezentat, vineri, cea de-a doua versiune a Platformei Nationale de Pregatire pentru Situatii de Urgenta - FII PREGATIT, prilej cu care s-a facut o demonstratie cu asistentul virtual al site

- Premierul Marcel Ciolacu se afla intr-o vizita de lucru de doua zile la Roma, unde este insotit de mai multi ministri cu ocazia celei de-a treia sedinte comune a guvernelor celor doua tari. Pe agenda șefului Executivului se mai afla și o audiența la Papa Francisc la Vatican. Nu intamplator premierul…

- Bogdan Annei, avocatul lui Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, a anunțat ca renunța la caz, asta dupa ce a primit un val de amenințari atat prin mesaje, cat și prin apeluri telefonice.„Din cauza presiunilor care s-au facut asupra mea și a telefoanelor de amenințare pe care le-am primit. De la diverse…