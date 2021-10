Stiri pe aceeasi tema

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat ca Romania va cere, in cursul zilei de marti, activarea Mecanismului de Protectie Civila, pentru medicamentul Tocilizumab, la cererea Ministerului Sanatatii."Maine urmeaza sa fie activat Mecanismul de Protectie Civila, la cererea Ministerului Sanatatii, pentru medicamentul…

- Sedul DSU, Raed Arafat, a anuntat ca Romania va cere, in cursul zilei de marti, activarea Mecanismului de Protectie Civila, pentru medicamentul Tocilizumab, la cererea Ministerului Sanatatii.

- Sedul DSU, Raed Arafat, a anuntat ca Romania va cere, in cursul zilei de marti, activarea Mecanismului de Protectie Civila, pentru medicamentul Tocilizumab, la cererea Ministerului Sanatatii. ”Maine urmeaza sa fie activat Mecanismul de Protectie Civila, la cererea Ministerului Sanatatii, pentru…

- Guvernul a decis miercuri alocarea a 386 de milioane de lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii, din Fondul de rezerva, pentru a achizitiona medicamente destinate tratarii pacientilor cu COVID-19 internati in unitatile sanitare din Romania. „Acesti bani nu au fost ceruti la rectificare…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat ca sunt in discuție diverse masuri, inclusiv folosirea certificatului european de vaccinare aici, in țara. In alte state, certificatul verde, care atesta vaccinarea, testarea negativa sau trecerea prin boala…

- Proiect transfrontalier in valoare de 10 milioane de euro, din care 6 milioane de euro, fonduri nerambursabile, lansat ieri la Iasi. Proiectul SMURD 2, continuare a proiectului SMURD 1 demarat in 2014, prevede siguranta si protectia populatiei din zona de est a tarii noastre si din Republica Moldova…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a anunțat duminica, la B1 Tv, ca decizia la acest moment este „13 septembrie, scoala cu prezenta fizica pentru toti elevii”. "Suntem in contact permanent si cu Ministerul Sanatatii, si cu INSP, si cu Valeriu Gheorghita coordonatorul campaniei de vaccinare.…

- Romania va dona Vietnamului 100.800 de doze de vaccin impotriva COVID-19 din numarul de doze achiziționate de Ministerul Sanatații și livrate de catre compania compania AstraZeneca. La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de astazi o Hotarare privind acordarea unui…