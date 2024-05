Stiri pe aceeasi tema

- Cine credea ca viața este foarte grea in Romania, se pare ca sunt țari in care traiul este și mai dificil. Un roman care s-a mutat in Canada a dezvaluit de ce sume are nevoie pentru a supraviețui. Aflam de la barbat ca are nevoie de 3.000 de dolari doar pentru chirie. Cat de scumpa […] The post „Nu…

- Ce anume va place atat de mult la Romania și nu gasiți in alta parte? - este intrebarea la care au raspuns zeci de romani din Marea Britanie, Canada, Germania, Suedia etc, care doresc sa revina acasa. Raspunsurile sunt adevarate declarații de dragoste fața de Romania

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat luni ca va invita la Guvern intreaga echipa de avocati, juristi si specialisti romani care a castigat procesul Rosia Montana, ca sa le transmita un mesaj de recunostinta din partea tuturor romanilor. „Voi invita la Guvern intreaga echipa de avocati, juristi si specialisti…

- O firma de brokeraj bursier din Cluj-Napoca a divulgat ca deține peste 1 mil. de acțiuni emise de compania canadiana Gabriel Resources, care a pierdut procesul cu Romania in dosarul Roșia Montana.

- Casa romaneasca de avocatura care a reprezentat Ministerul Finanțelor in procesul Roșia Montana intentat de compania Gabriel Resources a oferit, sambata, primele detalii despre decizia Curții de Arbitraj de la Wahington (ICSID). Gabriel Resources a solicitat in total aproximativ 6,7 miliarde USD, inclusiv…

- Cine sunt avocatii care au castigat procesul Rosia Montana de la Washington, prin care Romania a evitat plata unor despagubiri de 6,7 mld. dolari. Cine este Crenguta Leaua, avocatul specializat pe arbitraj international care s-a ocupat de acest dosar.

- 1 total views …in urma unui sondaj realizat de platforma spaseekers.com , pentru a afla principalele destinații de spa, pentru 2024. Principalele destinații de spa pentru 2024 au fost dezvaluite intr-un sondaj recent realizat de platforma SpaSeekers.com, pe baza datelor de cautare Google, relateaza…

- Simona Halep, buna de plata! Jucatoarea din Romania trebuie sa achite o suma uriasa dupa procesul de la TAS. Simona Halep a facut apel la suspendarea de 4 ani pentru dopaj si spera sa revina in 2024 pe teren.Vezi AICI cum a ajuns Simona Halep sa fie obligata sa achite o suma mare de bani...…