- ​​Anca Alexia Todoni a facut pasul in sferturile turneului ITF de la Madrid, sportiva noastra obținand o noua victorie in fața unei jucatoare care ocupa o poziție mai buna in clasamentul mondial. Todoni (19 ani, 197 WTA) a invins-o joi pe nipona Mai Hontama (115 WTA), scor 6-3, 3-6, 6-3. Partida a durat…

- Scrimera Emilia Corbu (CS Rapid Bucuresti) a castigat titlul de campioana nationala individuala la floreta dupa ce a invins-o in finala pe Rebeca Candescu (CSU Poli Timisoara) cu scorul de 15-8, joi, in Sala ”Ana Pascu” din Bucuresti. Podiumul a fost completat de Ingrid Miti Bikfalvi (CSU Politehnica…

- Lacramioara Perijoc va lupta pentru medalia de aur in cadrul categoriei 54 kg, la Campionatele Europene de box de la Belgrad. Ea a invins-o pe irlandeza Fay Niamh, joi, la puncte, in semifinale. In ultimul act al competitiei, programat pe 27 aprilie, Perijoc o va infrunta pe principala favorita a categoriei,…

- Sportiva romana Mihaela-Valentina Cambei a cucerit doua medalii de argint si una de bronz la cat. 55 kg, marti, la Cupa Mondiala de haltere de la Phuket (Thailanda), competitie obligatorie de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris, potrivit Agerpres. Cambei, multipla campioana europeana, a obtinut…

- Dan Alexa a fost numit, luni, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal de liga secunda Arsenal Tunari, a anuntat Clubul Sportiv Tunari pe pagina sa de Facebook. Stefan Grigorie va fi antrenorul secund al lui Dan Alexa.In CV-ul de tehnician al lui Alexa se regasesc echipe precum…

- Simona Halep a caștigat procesul de la TAS și suspendarea de 4 ani pentru dopaj i-a fost redusa la 9 luni. Are dreptul sa ia startul imediat in orice turneu din circuit, dar pentru ca nu are niciun punct in clasament are nevoie de invitații, ca sa nu joace calificari.Simona nu a mai jucat din august…