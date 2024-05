Stiri pe aceeasi tema

- Un val de lovituri cu drone ucrainene asupra rafinariilor de petrol din adancul Rusiei a forțat Kremlinul sa iși apere teritoriul in timp ce duce razboi. Aceste atacuri au dus și la ceva de neconceput pana acum pentru Moscova – cel mai mare producator de petrol din lume a ramas fara petrol, ceea ce…

- Prețurile mondiale ale alimentelor au crescut in martie dupa ce atinsesera in luna precedenta minimul ultimilor trei ani, stimulate de scumpirile din sectoarele uleiurilor vegetale, carnii și produselor lactate, potrivit ultimului indice de prețuri al Agenției ONU pentru Alimentație, transmite Reuters.

- Ea reproșeaza ca nu au fost reformate mai multe companii de stat, inclusiv RAAPPS, iar Ministerul Energiei are și acum restanțe de la cererea 2 Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Comisia Europeana a blocat cererea de plata numarul 3 din PNRR trimisa de Guvernul PSD-PNL pe 15 decembrie 2023, in valoare…

- Adrian Pitu (48 de ani) fostul mijlocaș al celor de la FCSB a povestit episoade inedite din perioada Sportul Studențesc la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” poate fi urmarita pe site-ul www.GSP.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei (link AICI), pe contul de YouTube al…

- Judecatoria Sectorului 5 a admis joi cererea de eliberarea condiționata din inchisoare a fostului fotbalist Danuț Lupu, care ispașește o pedeapsa cu inchisoarea, dupa ce a condus fara permis. Decizia poate fi contestata in termen de trei zile de la comunicare.

- Procurorul General interimar, Ion Munteanu, a cerut, in cadrul ședinței de astazi a Consiliului Superior al Procurorilor, demisia adjunctului sau, Igor Demciucin, pe motivul „pierderii increderii” in acesta. Cererea a fost aprobata de plen.

- Decizia a fost luata dupa ce Dumitru Buzatu recuzase judecatorul, iar cererea in acest sens a fost respinsa.Expertul Radu Judele, cercetat in acelasi dosar pentru trafic de influenta, va ramane in arest la domiciliu."In baza art. 348 raportat la art. 207 alin. 4 Cod procedura penala, verifica si constata…

- Contractele futures pentru petrolulBrent au scazut cu 90 de centi sau cu 1,1%, pana la 82,70 dolari pe baril. Marti, spread-ul pe sase luni pentru Brent a fost cel mai ridicat din octombrie, un semn al unei piete mai stranse. Pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI), pentru livrare in…