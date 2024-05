Surprize în Săptămâna Geoparcurilor Europene. Iată calendarul activităților din Geoparcul UNESCO ,,Ținutul Buzăului”! Saptamana Geoparcurilor Europene se sarbatorește anul acesta in perioada 18 mai – 2 iunie 2024, in cele 109 geoparcuri internaționale UNESCO din 28 de țari ale batranului continent. Numeroase ateliere, expoziții, proiecte educaționale, activitați in școli, tururi ghidate, conferințe, intruniri, seminarii, sunt organizate de comunitațile locale și promovate in intreaga Rețea Europeana a Geoparcurilor, dovedind inca o data faptul ca utilizarea durabila a moștenirii noastre geologice poate aduce beneficii economice pentru populația locala. Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzaului se alatura… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

- Cu sprijinul Consiliului Județean Buzau, elevii celor trei Școli asociate UNESCO din județ au vizitat, vineri, mai multe obiective din Geoparcul UNESCO „Ținutul Buzaului” și au conștientizat cat de prețioase sunt aceste comori. Geoparcul „Ținutul Buzaului”, al doilea Geoparc Internațional UNESCO din…

- Ieri, Consiliul Județean Buzau a facilitat intalnirea celor trei Școli asociate UNESCO in cadrul unei vizite in Geoparcul U N E S C O Ținutul Buzaului. Activitatea a avut ca scop conștientizarea și responsabilizarea tinerilor asupra pastrarii și conservarii patrimoniului geologic. Copiii au vizitat…

- Zilele trecute, un grup de intreprinzatori pe zona agroturismului buzoian a promovat imaginea judetului Buzau la un eveniment de anvergura europeana, organizat in statiunea turca Kula-Salihli, unde reprezentantii geoparcurilor de pe continent, constituiti in delegatii nationale, au luat parte la intrunirea…