Nicolae Ciuca a votat. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat dupa ce a votat ca este un moment decisiv, in care trebuie sa ne implicam in viitorul Romaniei, in viitorul nostru al tuturor, un viitor care poate sa fie al dezvoltarii, al sigurantei sau poate fi al stagnarii sau al haosului. El a votat in jurul orei 8.00 la Sectia nr. 141 din sat Dumbraveni, comuna Balotesti, in judetul Ilfov. Liderul liberal a declarat dupa votare ca a votat pentru o Romanie puternica intr-o Europa unita si pentru parcursul european al Romaniei. „Am votat pentru o viata mai buna in fiecare comunitate, am votat…