Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a depus, joi, la sediul DIICOT, plangere penala impotriva celor care l-au amenintat cu moartea pe retele de socializare.



"Este vorba de doua amenintari cu moartea care au fost publice si care au fost destul de evidente, emise de oameni care pot chiar sa faca rau. Asa ca am venit si am depus plangerea, iar de aici e treaba autoritatilor. Una printr-un film care a fost postat public si una prin postarea publica pe care o stie toata lumea", a declarat Arafat, la iesirea din sediul DIICOT.



El a precizat ca nu cunoaste persoana care a formulat…