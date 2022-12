Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul moldovean Ion Gușan, alias Nicu Patron, a fost dat in urmarire de poliția romana, dupa ce a disparut fara urma, in condițiile in care pe numele sau a fost emis un mandat european de arestare. Stabilit in Romania, Ion Gușan ar fi trebuit extradat in Franța, unde face obiectul unui dosar de…

- Liderul USR Catalin Drula a catalogat drept „rusinoasa” conferinta de presa a cancelarului austriac Karl Nehammer privind motivele pentru care Austria nu sustine aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Acesta a mai spus ca liderul PPE Manfred Webber, grupul politic din care face parte PNL, „a stat…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit caruia se poate acorda cetatenie romana strainilor care sunt casatoriti de cel putin 10 ani cu cetateni romani, chiar daca nu domiciliaza in Romania, anunța Agerpres. S-au inregistrat 253 voturi „pentru”. Proiectul de lege completeaza…

- Semnalam in cursul anului trecut ca pe rafturile unui renumit retailer de la intrarea in Satu Mare dinspre Carei tronau produse care nu erau erau inscripționate corespunzator și nu era respectat caracterul oficial al limbii romane. Au existat chiar cateva voci care contestau cele semnalate de noi invocand…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta, luni, ca au fost inmagazinati deja peste 3 miliarde de metri cubi de gaze in depozite, ceea ce reprezinta un record absolut. ”Am depasit 3 miliarde de metri cubi de gaze naturale in depozite! Record absolut! Astazi, 7 noiembrie, avem in depozite gaze naturale…

- „Dezbaterea zilei” de azi are ca subiect naționala Romaniei și viitorul selecționerului Edi Iordanescu, dupa ce i-a retrogradat pe „tricolori” in Liga C din Nations League. „Bun gasit la Dezbaterea Zilei. Și bun gasit din Divizia C a Ligii Națiunilor, acolo unde Romania a retrogradat ieri, dupa un 4-1…

- Ziua Europeana a Limbilor este celebrata in fiecare an la 26 septembrie, incepand cu anul 2001, proiect implementat la inițiativa Consiliului Europei. Obiectivele generale ale Zilei Europene a Limbilor includ constientizarea publicului asupra importantei invațarii limbilor straine si diversificarea…