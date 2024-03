Stiri pe aceeasi tema

- Fosta capitala a Țarii Romanești, orașul Curtea de Argeș, aflat la mai puțin de 150 de kilometri de București, devine din ce in ce mai mult un popas indelungat pentru turiștii care se afla in trecere catre Transfagarașan.

- Un anunț sec din partea administrației castelului Karoly, director Bikfalvi Zsolt, ne anunța ca ,,joi, 29 ianuarie 2024, Castelul Karolyi va fi INCHIS!,, Nicio explicație pentru inchiderea Muzeului Județean secția Carei, nicio explicație pentru evenimentul care determina inchiderea castelului careian.…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) din Tulcea a luat in evidenta in ultimii doi ani 237 de persoane din Ucraina, insa doar 20 dintre ele au fost angajate in judet. Numarul redus al persoanelor din Ucraina care s-au angajat in judetul Tulcea a fost explicat de conducerea institutiei…

- Douasprezece perchezitii au loc, luni, in judetele Ilfov si Mures, intr-un dosar privind scolarizarea fictiva a unor cetateni italieni care au obtinut ilegal diplome pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist in UE, fara a cunoaste limba romana si fara a frecventa cursurile sau stagiile…

- Reuben Constantine, studentul britanic de la Oxford care iubește limba romana, dezvaluie intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul“ cum a ajuns sa studieze limba noastra și cum a convins și alți studenți britanici sa invețe romana.

- ”Intalnirea noastra de astazi aduce in prim-plan bilantul unuia dintre pasii pe care Romania i-a facut pe calea digitalizarii, respectiv sistemul informatic de gestiune a exploatarii si transportului mediului lemnos la nivelul statului roman, un sistem spun eu de o complexitate foarte mare, probabil…

- Bogdan Cristea, unul dintre cei mai apreciați profesori de limba romana, care a ajutat in mod gratuit zeci de mii de copii din Romania, a murit in urma unei suferințe de cateva luni. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook „Prof. Cristea”, administrata in ultima perioada de sora profesorului. „O…

