- Rapidul trage pentru o clasare cat mai inalta in play off, iar, dupa doua etape in care victoria i a ocolit, jucatorii pregatiti de Adrian Mutu vor sa le ofere iar fanilor un succes.Etapa a 27 a a Superligii este deschisa astazi de doua partide FCU 1948 Craiova CS Mioveni si UTA Farul Constanta , iar…

- Mijlocasul formatiei FCU Craiova , Vlad Achim, s-a aratat bucuros pentru victoria obtinuta cu FC Voluntari si a subliniat ca spera la accederea in play-off. „Suntem o echipa puternica si o aratam pe teren. Chiar daca am inceput prost am intrat montati dupa pauza si am aratat ca suntem o nuca tare. Incercam…

- FCU Craiova și-a adjudecat victoria cu FC Voluntari, dar nu fara emoții. La finalul intalnirii de luni seara, din Banie, antrenorul care a repus echipa lui Mititelu pe picioare, Nicolo Napoli, a inceput sa se gandeasca tot mai serios la play-off. Oltenii sunt neinvinși in 2023, ocupa locul 7 și se afla…

- FCU Craiova și-a luat in serios rolul de „nașa“ a Rapidului, reușind un nou succes in fața giuleștenilor, cu 2-1, chiar in Capitala. Meciul a contat pentru etapa 25 din Superliga și a fost decis de golurile marcate de Bauza și Bahassa, pentru invingatori, respectiv Paul Iacob, pentru invinși. In urma…

- Galeria celor de la Sepsi OSK a transmis un mesaj, dupa ce meciul echipei lor impotriva celor de la FCU Craiova a fost intrerupt pentru scandari xenofobe. Cei de la Sepsi susțin ca aceasta decizie este una normala și este un semn de sanatate morala din punct de vedere social. Fii la curent…

- Peluza Catalin Hildan a condamnat suspendarea meciului Sepsi - FC U Craiova 1984, ca urmare a scandarilor rasiste si xenofobe, subliniind ca, "in repetate randuri, galeriile echipelor Sepsi sau Csikszereda, care au in componenta majoritara membri ai comunitatii secuiesti, au adresat injurii spectatorilor…

- Echipa patronata de familia Mititelu, FCU Craiova, a facut doua anunțuri importante vineri seara, inaintea meciului cu Sepsi, de la Sfantu Gheorghe. Primul este legat de capitolul sosiri, cel de-al doilea la plecari. „FCU 1948 anunța faptul ca fundașul dreapta, Marius Ciobanu, a semnat cu gruparea alb-albastra…

- FCU Craiova a anuntat astazi ca l-a cooptat pe Matheus Mascarenhas. Acesta este un fundas de banda, de picior stang, are 24 de ani si a semnat cu gruparea olteana un contract valabil pana la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire pentru inca 2 sezoane. „Nascut in orașul Sao Joao de Meriti,…