Dinamo vrea victoria cu FCU: „Dăm totul pentru un rezultat bun“ FCU Craiova și Dinamo București se intalnesc vineri, de la ora 20.00, in Banie, intr-o partida din cadrul etapei 24 a Superligii. Antrenorul „cainilor“, Zeljko Kopic, s-a aratat optimist inaintea disputei cu trupa lui Mititelu. „Referitor la aceasta saptamana, atmosfera si energia sunt bune. Jucatorii inteleg ca am jucat bine, dar si ca avem multe lucruri de imbunatatit. Lucram la asta. Mergem sa luptam, sa dam totul pentru un rezultat bun. Avem cateva absente, stim ca au si ei absente, dar le-am spus jucatorilor ca nu e vorba de 11 jucatori, e vorba de 25 de jucatori. Toti asteapta oportunitatea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a invins-o pe Dinamo cu scorul de 2-1 (1-1), sambata seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un derby de traditie al fotbalului romanesc, disputat in etapa a 23-a a Superligii.Rapid a obtinut o victorie cu emotii, la capatul unui meci disputat.Oaspetii au deschis scorul prin francezul Jayson…

- Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, a revenit cu un nou mesaj dupa infrangerea cu Rapid, 3-4. Omul de afaceri spune acum ca nu are de gand sa renunțe la antrenorul Giovanni Costantino. Imediat dupa finalul meciului, Adrian Mititelu a reacționat extrem de dur, criticandu-l pe Costantino pentru ca…

- Catalin Cirjan (21 de ani) nu vrea sa plece de la Rapid și e gandul doar la play-off și caștigarea titlului de campion. Astazi, giuleștenii au parasit Romania cu destinația Turcia, acolo unde vor efectua stagiul de pregatire inainte de reluarea sezonului din Liga 1. La plecare, Catalin Cirjan a vorbit…

- FCU Craiova a invins-o pe FCSB, scor 2-0, și s-a calificat in sferturile de finala din Cupa Romaniei Betano. Giovanni Costantino, antrenorul gruparii oltene, considera ca victoria de joi a fost una istorica. Adrian Mititelu cauta de ceva timp victoria in fața rivalului Gigi Becali. Triumful a fost…

- Aurelian Chițu (32 de ani), atacantul celor de la FCU Craiova, considera ca echipa sa a meritat victoria in meciul cu FCSB, scor 2-0. FCU Craiova a invins FCSB și s-a calificat in sferturile Cupei Romaniei. La finalul meciulul, Aurelian Chițu, golgheterul SuperLigii, a declarat ca oltenii au fost mai…

- FCU Craiova a pierdut cu U Cluj, iar la final antrenorul oltenilor, Giovanni Constantino, și-a criticat dur jucatorii. „In atac, nu am fost buni deloc. Le cer scuze fanilor. Trebuie sa infruntam realitatea! Am fost buni in ultimul meci, dar azi am fost foarte slabi. Nu e posibil. Nimeni nu accepta o…

- Formațiile U Cluj și FCU Craiova se intalnesc duminica, de la ora 16.00, in Ardeal, intr-un meci contand pentru etapa a 18-a din Superliga. Descopera oferta Superbet pentru partida cu U Cluj! Disputa de pe „Cluj Arena“ va fi arbitrata de Florin Andrei Chivulete (București). Acesta va fi ajutat la cele…

- Cristiano Bergodi a cedat si și-a criticat jucatorii dupa Rapid – U Cluj 2-3. Tehnicianul italian a vorbit despre partida din Giulești, in care „șepcile roșii” au revenit de la 0-2. Partida dintre Rapid și U Cluj a contat pentru etapa a 17-a a sezonului de Liga 1. Victoria celor de la U Cluj a […] The…