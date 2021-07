Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in jurul orei 04.00, polițiștii constanțeni au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Traian din localitatea Șipotele (dinspre Deleni catre Veleni).Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism a intrat in coliziune cu…

- Bucurie uriașa in familia lui Lino Golden! Astazi, faimosul cantareț o aniverseaza pe cea mai importanta femeie din viața lui, mama sa. In semn de respect, dar și al iubirii nemarginite pe care i-o poarta, fostul „protejat” al lui Alex Velea i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat naștere…

- Florin Condurațeanu a murit, luni, 28 iunie, rapus de un stop cardio-respirator. Celebrul jurnalist, mereu cu zambetul pe chip, ascundea, de fapt, o poveste tragica de viața. Cum i-au murit parintii la doar 10 luni distanta. Florin Condurațeanu, poveste tragica de viata In spatele unui…

- Potrivit g4media.ro, in 2012, sotul judecatoarei Laura Soane a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de migranti si asociere in vederea savarsirii infractiunii de trafic de migranti. El a fost gasit vinovat, conform sursei,…

- Tanara asistenta de doar 24 de ani care si a pierdut viata in accident rutier de luni, produs intre localitatile Ciocarlia si Murfatlar va fi condusa pe ultimul drum miercuri.Cei care au cunoscut o pe tanara asistenta medicala pot sa si ia ramas bun pana miercuri la ora 13.00, la Capela Serb de pe strada…

- Relația dintre Iulia Vantur și Salman Khan merge din ce in ce mai bine. Fosta prezentatoare de la PRO TV și-a luat inima in dinți și a decis sa-și urmeze alesul inimii pana in patria acestuia, acolo unde cei doi amorezi traiesc pe picior mare. Iulia Vantur a avut mult curaj atunci cand a decis […] The…

- Pentru mine cursul de NLP a adus o mare clarificare in viața mea. A fost exact ca o punte. Am fost ani de zile și inca sunt preocupata de partea spirituala, de meditații. Și mi-am dat seama ca aveam niște obiective, cum le zicem noi la NLP. De exemplu, voiam sa fiu mai fericita sau sa fiu mai libera,…