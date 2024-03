De la fotbal la contul pentru adulți: povestea nebună a lui Miguel Guerrero! In lumea sportului, uneori drumurile pe care le urmam ne pot conduce pe cai neașteptate. Miguel Guerrero, un fost fotbalist spaniol, a trait aceasta experiența intr-un mod unic și inedit. De la zilele petrecute pe terenul de fotbal la o cariera pe o platforma online pentru adulți, viața lui Guerrero este plina de surprize și schimbari neașteptate. La varsta de 30 de ani, Guerrero și-a luat adio de la fotbal, renunțand la ghete și mingi pentru a se aventura intr-un domeniu complet diferit. Deși a inceput cariera sa fotbalistica la echipe precum Sevilla și Xerez, alegand apoi sa joace pentru cluburi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

