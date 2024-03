Satul din Botoșani în care au rămas doar patru locuitori. „O să moară satul ăsta. Încetul cu încetul” Inființat in 1950 de comuniști, satul Mihai Eminescu din comuna Gorbanești, județul Botoșani, este pe cale de dispariție, a relatat Monitorul de Botoșani.In timpul iernii, doar patru persoane mai locuiesc aici, iar cea mai tanara este o femeie in varsta de 60 de ani. Vara, populatia satului aproape se dubleaza. „Vara suntem cam 7 persoane. Mai sunt care vin dupa ce se incalzeste, sa nu fie nevoite sa faca focul”, a spus unul dintre localnici, in varsta de 65 de ani. Spre deosebire de ceilalți, barbatul a venit din Constanta pentru ca socrii lui au murit, iar el s-a pensionat si a dorit sa se retraga… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In curtea de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale Dragobetele se sarbatorește weekendul acesta cu un targ tradițional deschis pana duminica. Vizitatorii pot gasi produse din mai multe județete ale țarii, precum Alba, Argeș, Buzau, Botoșani, Constanța, Cluj, Dambovița, Ilfov, Olt, Mureș,…

- Ramona Prodea a facut primele declarații dupa ce Jorge, soțul ei, a fost mutat din echipa Faimoșilor de la „Survivor All Stars” in cea a Razboinicilor. Schimbari majore au avut loc in competiția de la Pro TV. Schimbari neașteptate au avut loc la „Survivor All Stars” saptamana trecuta. Jorge și Jador…

- Președintele rus Vladimir Putin și complicii sai nu vor ramane nepedepsiți daca moartea lui Alexei Navalnii, raportata de oficialii ruși, se va dovedi a fi adevarata, a declarat vineri, 16 februarie, soția principalului opozant al Kremlinului, Iulia Navalnaya, potrivit The Telegraph. Soția lui Alexei…

- Construcția de autostrazi a accelerat serios in ultimii ani, iar o noua autostrada va aduce o schimbare semnificativa pe litoral. In aprilie 2024 se vor lansa licitațiile pentru autostrada care va lega Constanța de Mangalia și care va traversa aproape toate stațiunile de pe litoralul Marii Negre.Maximum…

- Petre nu e politician, dar ar putea deveni daca cererea sa de aderare la partidul S.O.S. al senatoarei Diana Șoșoaca va fi acceptata. „I-am spus doamnei Șoșoaca ca daca iși face apariția aici, eu o dau afara din Piața Constituției. Ma dezic de ea pe perioada protestului asta de 3 zile.” a spus Bogdan…

- Un accident rutier grav s-a produs in aceasta dimineața in județul Botoșani, pe raza localitații Ipotești, unde un barbat a intrat intr-un copac de pe marginea drumului și a ramas incarcerat. Ulterior, la locuința șoferului a fost gasit cadavrul soției sale, scrie Monitorul de Botoșani.

- La Gala Excelenței in Afaceri, așa cum incepand din acest an a fost redenumit Balul Oamenilor de Afaceri, participanții au convenit sa se intalneasca lunar in ultima zi de luni a fiecarei luni. Astfel ca, dupa lansarea Topului Județean al Firmelor din noiembrie, pe 18 decembrie a avut loc prima intrunire.