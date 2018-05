O racheta balistica trasa de catre rebelii din Yemen a fost interceptata marti deasupra orasului saudit Jazan (sud), a indicat coalitia, sub comanda Ryadului, care intervine impotriva insurgentilor yemeniti, relateaza AFP.



Resturi de racheta au cazut in cartiere rezidentiale din Jazan, fara sa provoace raniti, a declarat purtatorul de cuvant al coalitiei, colonelul saudit Turki al-Maliki.



Canalul de televiziune Al-Masirah, controlat de catre rebelii houthi in Yemen, a anuntat mai inainte tirul de racheta tras catre baza militara ''Regele Faisal'' din Jazan.



…