Rabla pentru electrocasnice, de Crăciun In decembrie incepe o noua sesiune a programului Rabla pentru electrocasnice. Bugetul alocat este de 34 de milioane de lei. Pentru a beneficia de vouchere trebuie sa va inscrieti pe site-ul programului. Ele sunt in valoare de 400 de lei pentru: masini de spalat rufe, spalat vase, aparate de aer conditionat, frigidere, televizoare și uscatoare

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

