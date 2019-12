Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a negat joi ca ar fi acceptat propunerea omologului sau rus, Vladimir Putin, în legatura cu impunerea unui moratoriu privind instalarea unor sisteme de rachete în Europa, adaugând ca este important ca inițiativa Kremlinului sa nu fie pur și simplu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia si Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol au "un obiectiv comun" - pastrarea unei piete petroliere echilibrate si predictibile - iar Moscova va continua cooperarea in cadrul acordului privind reducerea productiei, incheiat de OPEC cu alte state…

- Liderul Fortelor Democratice Siriene (FDS), dominate de luptatori kurzi, a multumit miercuri Rusiei pentru ca i-a salvat poporul de ''flagelul'' razboiului dupa incheierea unui acord intre Rusia si Turcia, care a pus capat ofensivei turce in nordul Siriei, relateaza AFP. …

- Președintele rus Vladimir Putin a revocat un protocol adițional la Convenției de la Geneva privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale, potrivit unui website al parlamentului, pe care a fost postata scrisoarea lui, scrie Reuters. Protocolul adițional I la Convenția de la…

- In acelasi timp, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, a spus ca nu exista sprijin pentru ideea ca Washingtonul sa se alature formatului de discutii Normandia pentru reglementarea conflictului, format care implica Rusia, Ucraina, Germania si Franta. Totodata, presedintele Belarusului,…

- Încercarile Franței și Germaniei de a pune capat conflictului din estul Ucrainei risca sa intensifice și mai mult tensiunile care cresc deja în Uniunea Europeana cu privire la modul în care ar trebui sa fie gestionata Rusia și care ar putea sa complice eforturile de pace, relateaza…

- Rusia ajuta China sa construiasca un sistem de avertizare în cazul atacurilor cu rachete, ceva ce doar Rusia și Statele Unite dețin în acest moment, a spus joi președintele Rusiei, Vladimir Putin, relateaza Reuters. ”Acesta este un lucru serios care va crește în mod drastic…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a invitat joi pe liderii G7 in Rusia, daca doresc ca Rusia sa fie reprimita in acest club al principalelor economii ale lumii si sa se revina astfel la formatul G8 existent inaintea excluderii Rusiei dupa anexarea Crimeei in anul 2014, transmite agentia EFE.''La…