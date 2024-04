Câștigurile salariale din județul Bacău, în continuare, sub media pe țară Datele statistice pentru luna februarie 2024 releva o imagine a caștigurilor salariale in județul Bacau, evidențiind atat situația locala, cat și raportarile la nivel național. Conform informațiilor, caștigul salarial mediu brut in județul Bacau a fost de 7.251 lei/persoana, reprezentand o diferența de 739 lei/persoana mai mic decat media naționala, inregistrand o scadere de 9,2%. […] Articolul Caștigurile salariale din județul Bacau, in continuare, sub media pe țara apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datele statistice referitoare la situația șomajului in județul Bacau indica o creștere a numarului de șomeri inregistrata la sfarșitul lunii ianuarie 2024. Conform informațiilor furnizate de autoritați, numarul șomerilor inregistrați a ajuns la 5.233 persoane, in creștere cu 283 de persoane fața de…

- Potrivit datelor recente furnizate de Direcție de Statistica al județului Bacau, caștigul salarial mediu net in regiune a fost in luna ianuarie de 4.437 lei (RON) per persoana. Cu toate acestea, acest nivel este mai mic cu 422 lei (RON) per persoana decat media naționala, reprezentand o scadere de 8,7%.…

- Declinul preocupant al industriei de creștere a ovinelor și caprinelor in județul Bacau in ianuarie 2024 In ianuarie 2024, județul Bacau a inregistrat cel mai mic numar de miei și iezi din ultimii șapte ani, daca scoatem din ecuație anul pandemic 2021. Conform datelor Direcției Județene de Statistica,…

- In luna decembrie 2023, județul Bacau a inregistrat in total 5 societați comerciale cu participare straina, conform datelor furnizate de Registrul Comerțului. Aceasta cifra reprezinta 0,89% din numarul total de societați inregistrate pe intreg teritoriul țarii, plasand județul Bacau pe locul 15 in ierarhia…

- In luna decembrie 2023, caștigul salarial mediu net in județul Bacau a atins suma de 4.397 lei (RON)/persoana, marcand o creștere comparativ cu luna noiembrie 2023 de +2,9%. Cu toate acestea, județul se situeaza sub media naționala, avand un decalaj de 682 lei (RON)/persoana (-13,4%). Analizand pe sectoare…

- In luna decembrie 2023, caștigul salarial mediu net in județul Bacau a atins suma de 4.397 lei (RON)/persoana, marcand o creștere comparativ cu luna noiembrie 2023 de +2,9%. Cu toate acestea, județul se situeaza sub media naționala, avand un decalaj de 682 lei (RON)/persoana (-13,4%). Analizand pe sectoare…

- Prefectul Lucian Bogdanel a anunțat ca au fost date amenzi in valoare totala de aproximativ 45.000 de lei catre firmele de catering care livreaza hrana copiilor anteprescolari si prescolari in județul Bacau. Aceste sancțiuni au fost aplicate in urma verificarilor efectuate de catre Direcția de Sanatate…

- Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistica, caștigul salarial mediu net in județul Bacau a fost de 4.261 lei (RON)/persoana in luna noiembrie 2023. Cu toate acestea, acesta se situeaza sub media naționala cu 504 lei (RON)/persoana, inregistrand o scadere de 10,6% fața de salariul…