- Un nou transport cu produse alimentare si articole de cazarmament a plecat luni din Romania spre Fasia Gaza. Valoarea ajutoarelor acordate, conform unor decizii ale Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, este de 8,2 milioane de lei, informeaza News.ro.

- Reteaua energetica a Ucrainei primeste asistenta de urgenta din partea Romaniei, Poloniei si Slovaciei, dupa cel mai amplu val de lovituri aeriene rusesti care au avariat instalatii energetice si au lasat peste 1 milion de persoane fara curent, a anuntat vineri operatorul retelei nationale Ukrenergo,…

- Avand in vedere situatia de securitate din Orientul Mijlociu, care a generat si o criza umanitara in Fasia Gaza, statul roman, prin Guvernul Romaniei, Ministerul Afacerilor Externe, respectiv Ministerul Afacerilor Interne a intreprins masuri de monitorizare continue, pentru a oferi sprijin populatiei…

- Inspectoratului General pentru Situații de Urgența anunța ca, miercuri, de la ora 10.00, va avea loc un exercițiul de alarmare publica pentru verificarea funcționarii sirenelor din municipiul București și din toate județele din țara. Sirenele din țara vor emite semnalul „Alarma la dezastre”, care presupune…

- Republica Moldova a expediat marți un lot cu bunuri din domeniile energetic, medical și alimentar, acesta fiind transportat cu cinci camioane escortate de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența.

- BULETIN INFORMATIV SAPTAMANA PROTECȚIEI CIVILE In acest an, la data de 28 februarie, sarbatorim 91 de ani de Protecție Civila in Romania. Pentru marcarea acestui moment, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea organizeaza o serie de activitați menite sa dezvolte…

- Atac la granița Romaniei, locuitorii din Tulcea și Galați au primit mesaje RO-Alert. Explozii in porturile Ismail și Reni. Locuitorii din Tulcea și Galați au primit in noaptea de vineri spre sambata trei mesaje RO-Alert in care erau anunțați ca este posibil sa cada obiecte din spațiul aerian. Rușii…

- Plutonier POPA Ioan din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia a fost desemnat pompierul anului 2023 la nivelul inspectoratului nostru. Pe parcursul anului anterior, și nu numai, acesta a obținut rezultate de excepție și a dat dovada de implicare și profesionalism in toate activitațile și misiunile…