Un ziar apolitic – „Bacăul” A aparut timp de doua decenii (27 apr. 1924 – 31 ian. 1944) in urbea de la intalnirea Bistritei cu Siretul, ca „ziar agricol, industrial, comercial si al intereselor generale”, devenit dupa un an publicatie independenta, apoi o gazeta „de dimineata” (1939), mai precis „de informatii” (1941). La inceput aparea duminica, dupa aceea bisaptamanal (1933-1934), […] Articolul Un ziar apolitic – „Bacaul” apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bacauanul Adrian Ciuperca, cunoscut in lumea radioamatorilor sub indicativul KO8SCA, a devenit un nume de referința in activitațile DX (transmisii de lunga distanța). Cu un talent remarcabil și o ambiție de neoprit, Adrian a explorat, in mai puțin de un deceniu, peste 30 de entitați DXCC extrem de rare…

- In data de 18 aprilie 2024, aeronavele IAR-330 SOCAT și EC-665 Tiger au efectuat un survol al municipiului Bacau, la altitudini cuprinse intre 100 și 300 de metri, in scopul desfașurarii unor antrenamente in comun. Aceasta acțiune a facut parte dintr-un exercițiu militar desfașurat in colaborare intre…

- Astazi, in Bacau, circulația pe strada Vadu Bistriței a fost brusc intrerupta in urma prabușirii unui copac masiv. Incidentul, care a avut loc in apropierea intersecției cu strada Mioriței, a generat dificultați semnificative in trafic și a necesitat intervenția de urgența a autoritaților locale. Potrivit…

- In lunca Bistriței, in apropierea municipiului Bacau, se desfașoara un efort concertat pentru revitalizarea și protejarea padurii Șerbanești și a zonelor invecinate. De mult timp, aceasta zona naturala a fost afectata de activitați precum pașunatul și depozitarea de gunoaie, dar noile inițiative au…

- George Vlad, cunoscut pentru calatoriile sale in intreaga lume in cautarea sunetelor naturii, a adus un aport esențial la crearea peisajului sonor al planetei Arrakis din filmul recent Dune 2. Pentru a captura sunetele autentice ale deșertului, Vlad a organizat o expediție epica in Sahara. “In Sahara,…

- In luna decembrie 2023, județul Bacau a inregistrat in total 5 societați comerciale cu participare straina, conform datelor furnizate de Registrul Comerțului. Aceasta cifra reprezinta 0,89% din numarul total de societați inregistrate pe intreg teritoriul țarii, plasand județul Bacau pe locul 15 in ierarhia…

- Un jandarm argeșean a devenit erou in timpul sau liber, in satul Frumoasa din județul Bacau, dupa ce a intervenit prompt pentru a salva viața unui barbat cazut pe carosabil. Observand individul inconștient și cu semne de trauma la cap, Bogdan nu a ezitat sa acționeze. Oprind mașina, jandarmul a acordat…

- Un vanzator din Bacau a starnit interesul pe platforma de vanzari online OLX, punand in vanzare o blana de urs. Anunțul a atras atenția publicului prin descrierea detaliata a produsului, evidențiind starea excelenta a blanii și dimensiunile sale impresionante. Blana de urs, tabacita și tratata, se prezinta…