In urma cu puțin timp, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și directorul general al Companiei Naționale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, alaturi de președintele PSD Buzau, senatorul Lucian Romașcanu, au incheiat o vizita de lucru pe șantierul A7, la Ramnicu Sarat. ,,O sa va plictisiți de mine”, a declarat, printre altele, Sorin Grindeanu, referindu-se la faptul ca va vizita șantierul cel puțin o data pe luna, precizand ca, in urma discuțiilor cu constructorul, a primit asigurari ca, pana la sfarșitul acestui an se va circula pe tronsonul de autostrada dintre…