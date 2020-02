Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca recentele propuneri de revizuire a Constitutiei nu vizeaza 'prelungirea aflarii sale la putere', odata cu sfarsitul mandatului sau actual prevazut in 2024, informeaza AFP. Putin a provocat o surpriza in ianuarie cand a propus o serie de modificari…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, NU a dorit sa dea mana cu vicepresedintele american Mike Pence, la ceremoniile comemorarii victimelor Holocaustului, de la Ierusalim. Liderul de la Kremlin a dat mana insa cu printul Charles al Marii Britanii, cu presedintele francez Emmanuel Macron.

- Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani in urma unui raid american in Irak risca sa ''agraveze serios situatia'' in Orientul Mijlociu, a afirmat vineri presedintele rus Vladimir Putin in cursul unei convorbiri telefonice cu presedintele francez Emmanuel Macron, in timp ce Ministerul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit la telefon luni cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, iar Casa Alba a anunțat ca discuțiile au vizat cooperarea în combaterea terorismului si modalitatile de control al armamentului, scrie Reuters.Vladimir Putin l-a sunat pe Donald Trump…

- In timp ce o parte a presei il prezinta pe Vladimir Zelenski „victorios“ la prima sa reuniune cu Vladimir Putin, liderul de la Kremlin se opune revenirii frontierei dintre estul Ucrainei si Rusia sub controlul total al Kievului.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit marti ca Rusia se face vinovata de multiple incalcari ale drepturilor omului in cazul a doi opozanti condamnati din cauza ca au participat la o ampla adunare impotriva revenirii la Kremlin a lui Vladimir Putin in 2012, relateaza AFP potrivit…