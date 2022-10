Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a lansat marti un apel catre Rusia si Ucraina la incetarea focului, apel ce intervine inainte de o intalnire preconizata in cursul saptamanii la Astana (capitala Kazahstanului) intre presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin, potrivit AFP, informeaza AGERPRES .…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat miercuri, 5 octombrie, legea care oficializeaza anexarea a patru regiuni din Ucraina, a relatat agentia oficiala de presa TASS. Anexarea vizeaza regiunile ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, ce reprezinta in jur de 18% din teritoriul recunoscut…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Occidentul ca dorește dezmembrarea Rusiei și a spus ca si-a trimis forțele armate in Ucraina, in luna februarie, pentru a preveni acest lucru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Moscova va continua actiunile militare in Ucraina pana la atingerea obiectivelor sale si a ironizat incercarile Occidentului de a izola Rusia prin sanctiuni.

- Vladimir Putin si Emmanuel Macron au avut vineri, 19 august, o convorbire telefonica despre situatia din Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters si AFP cu referire la Agerpres . Conform versiunii prezentate de presedintia rusa asupra desfasurarii acestei discutii, presedintele Putin a spus ca…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu pentru Washington Post ca inchiderea granițelor pentru turiștii ruși este „cea mai importanta sancțiune”. Zelenski cere aceasta soluție daca Rusia continua sa anexeaze mai multe teritorii ucrainene. El a spus ca rușii ar trebui „sa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a atras miercuri atentia ca primul transport de cereale ucrainene destinate exportului dupa acordul ce a permis ridicarea blocadei ruse in Marea Neagra are doar o valoare simbolica si ca Ucraina trebuie sa exporte mult mai mult pentru a-si ajuta economia grav…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 151. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, afirma ca trupele sale inainteaza in regiunea Herson. SUA au acordat un nou pachet de asistenta pentru Ucraina, in valoare de 270 de milioane de euro. De partea cealalta, Rusia cauta ajutor in Africa. Ramasa fara aliati europeni,…