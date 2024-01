Putin oferă cetățenie străinilor care luptă pentru Rusia în Ucraina Președintele rus Vladimir Putin a emis joi un decret care permite cetațenilor straini care lupta pentru Rusia in Ucraina sa obțina cetațenie rusa pentru ei și familiile lor. Decretul menționeaza ca cei care au semnat contracte in timpul ceea ce Moscova numește „operațiunea militara speciala” in Ucraina pot aplica pentru a primi pașapoarte rusești pentru ei și soțiile, copiii și parinții lor. Aceștia trebuie sa furnizeze documente care sa arate ca au semnat pentru o perioada de cel puțin un an. Eligibili sunt cei care au incheiat contracte cu forțele armate regulate sau alte „formari militare”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a semnat joi un decret ce permite ca cetatenii straini care lupta pentru Rusia in Ucraina sa obtina cetatenia rusa pentru ei si familiile lor, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Decretul precizeaza ca persoanele care au semnat contracte in timpul a ceea ce Moscova numeste "operatiunea…

- Rusia promite ca dezlanțuie iadul in Ucraina, dupa atacul ucrainenilor in Belgorod: 'Nu ramane nepedepsit!'14 persoane au murit si 108 au fost ranite intr-un atac ucrainean, sambata, la Belgorod, un oras rusesc aflat nu departe de granita, a anuntat Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta. Atacul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca Rusia e pregatita sa discute cu Ucraina, SUA si Europa despre viitorul Ucrainei daca acestea doresc acest lucru, dar ca Moscova isi va apara interesele nationale, relateaza Reuters.

- Rusia nu are niciun interes sa lupte cu alianța militara NATO, a declarat duminica Vladimir Putin intr-un interviu acordat pentru televiziunea publica din Rusia, in care a respins afirmațiile președintelui american Joe Biden care a avertizat ca Rusia va ataca NATO daca va caștiga razboiul din Ucraina,…

- Ministerul de Interne din Ucraina l-a plasat pe patriarhul Kirill, liderul spiritual al Bisericii Ortodoxe Ruse si unul dintre sustinatorii razboiului declansat de Kremlin in urma cu 21 de luni impotriva Kievului, pe lista persoanelor date in urmarire, dupa ce serviciile de securitate ucrainene l-au…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat miercuri in cadrul summitului G20, care ii reuneste pe liderii celor mai mari 20 de economii din lume, ca trebuie reflectat la o modalitate prin care sa fie oprita "tragedia" razboiului din Ucraina si a sustinut ca Moscova nu a refuzat niciodata sa participe la…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pans de lipsurile din apararea antiaeriana a tarii sale si de suprematia pe care fortele armate ruse o au in razboiul de pe cer, relateaza luni, 6 octombrie, agenția germana de presa DPA, potrivit Agerpres."Rusia controleaza cerul", a declarat Zelenski,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat marti satisfactia de a avea Ungaria ca interlocutor in Uniunea Europeana, in intrevederea avuta la Beijing cu prim-ministrul Viktor Orban, care se straduieste sa mentina relatiile cu Moscova in pofida razboiului din Ucraina, transmite AFP. ”Ca urmare a conditiilor…