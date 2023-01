Putin, la lansarea unei fregate cu rachete hipersonice

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o videoconferința cu ministrul Apararii, Serghei Șoigu, și Igor Krokhmal, comandantul fregatei denumite „Amiralul Flotei Uniunii Sovietice Gorshkov”, Putin a declarat ca nava a fost inarmata cu arme hipersonice Zircon, relateaza G4Media.ro, care citeaza Reuters.„De data aceasta, nava este echipata…

- Putin tocmai a lansat o noua nava, laudandu-se cu rachetele sale de croaziera hipersonice Zircon „atat de puternice” pentru „apararea Rusiei de potențiale amenințari externe”. Președintele rus Vladimir Putin a trimis miercuri in Oceanul Atlantic o fregata inarmata cu rachete de croaziera hipersonice…

- „Corectitudinea morala si istorica” este de partea Rusiei, a declarat sambata presedintele rus Vladimir Putin, in mesajul de Anul Nou, in plin razboi in Ucraina si in plina criza cu Occidentul, relateaza AFP si Reuters. Potrivit lui Putin, anul 2022 a fost bogat „in evenimente cu adevarat decisive si…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat vineri ca se asteapta ca omologul sau chinez, Xi Jinping, sa efectueze o vizita de stat in Rusia, in primavara anului 2023, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat luni Serviciului Federal de Securitate (FSB) sa intensifice supravegherea societatii rusesti si a granitelor tarii pentru a preveni riscurile din strainatate si cele reprezentate de „tradatorii din interior”, relateaza Reuters. Vorbind cu ocazia Zilei Serviciilor…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, acum vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a afirmat vineri razboiul Rusiei in Ucraina drept un conflict sacru cu Satana, avertizand ca Moscova i-ar putea trimite pe toti dusmanii ei in focurilor vesnice ale Gheenei, relateaza Reuters. Medvedev,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat duminica serviciile secrete ucrainene (SBU) ca s-au aflat la originea exploziei puternice care a avariat in ajun podul care leaga Crimeea de Rusia, spunand ca a fost vorba despre un ”act terorist” contra unei infrastructuri cheie, transmit AFP, Reuters si DPA.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat duminica serviciile secrete ucrainene (SBU) ca s-au aflat la originea exploziei puternice care a avariat in ajun podul care leaga Crimeea de Rusia, spunand ca a fost vorba despre un ”act terorist” contra unei infrastructuri cheie, transmit AFP, Reuters si DPA.…