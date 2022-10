Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, miercuri, decretarea legii marțiale in cele 4 regiuni ale Ucrainei pe care Rusia pretinde ca le-a anexat – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, relateaza Reuters. “Decretul va fi trimis imediat Consiliului Federației pentru aprobare. Duma de Stat a fost informata”, a precizat Putin. Conform prevederilor in vigoare, legea marțiala […] The post Putin introduce legea marțiala in regiunile anexate din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .