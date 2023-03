Stiri pe aceeasi tema

- Un soldat rus care s-a ascuns timp de șase luni in cladiri abandonate dupa eliberarea regiunii Harkov a fost arestat de poliția ucraineana, scrie The Guardian. Soldatul, in varsta de 42 de ani, face parte din Brigada 27 rusa, el fiind arestat luni in timp ce polițiștii regionali patrulau prin satele…

- Kremlinul a reacționat luni, 30 ianuarie, prin purtatorul de cuvant, dupa ce fostul premier britanic Boris Johnson a afirmat ca Vladimir Putin l-a amenințat in timpul unei convorbiri telefonice care a avut loc inaintea invadarii Ucrainei, transmite Reuters. Dmitri Peskov a declarat ca ceea ce a spus…

- Un cetatean german a fost arestat pe aeroportul din Munchen sub suspiciunea de tradare, pentru ca ar fi complotat cu un angajat al serviciilor de informatii germane (BND) pentru a transmite informatii Moscovei, a anuntat joi biroul procurorului general, informeaza Reuters. Barbatul, identificat doar…

- European Union migration ministers meet on Thursday to discuss visa restrictions and better coordination inside the bloc to be able to send more people with no right to asylum in Europe back to their home countries including Iraq, according to Reuters. Three years after the 27-nation EU agreed to restrict…

- Former Russian President Dmitry Medvedev, an ally of Kremlin chief Vladimir Putin, warned NATO on Thursday that the defeat of Russia in Ukraine could trigger a nuclear war, according to Reuters. Striking a similar tone at what he described as an anxious time for the country, the head of the Russian…

- Vladimir Putin l-a numit in funcția de șef de Stat Major al Forțelor Terestre ale Rusiei pe general-colonelul Alexandr Lapin, in pofida criticilor dure aduse acestuia de catre tabara pro-razboi din interiorul Kremlinului și a unora dintre aliații președintelui rus, relateaza Reuters. Informația a fost…

- Preșdintele rus, Vladimir Putin, a vorbit, joi, la telefon cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, caruia i-a transmic ca este „deschis la un dialog serios” in privința unui armistițiu cu Ucraina cu o singura condiție. Aceea, ca autoritațile de la Kiev sa „țina cont de noile realitati teritoriale”,…

- Kremlinul a respins miercuri planul de pace in 10 puncte al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, subliniind ca acesta trebuie sa tina cont de ceea ce Moscova numeste ”noua realitate”, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis ca propunerile de a pune capat…