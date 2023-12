Stiri pe aceeasi tema

- Eforturile Romaniei in dosarul Schengen se concentreaza pe obținerea unor rezultate concrete pana la finalul acestui an. Este declarația ministrului de Interne, Catalin Predoiu, care a inceput azi discuțiile tehnice cu omologii sai din Austria și Bulgaria, la forumul Salzburg.

- Predoiu 'demasca' strategia Austriei in scandalul Schengen: 'Sunt proceduri pe care la ora aceasta Romania le aplica!'Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, afirma ca ”masurile adiacente” cerute de Austria pentru a fi de acord cu ”Air Schenghen” pentru Romania sunt, de fapt, proceduri pe care tara noastra…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a precizat, duminica seara, ca declaratia Austriei in privinta aderarii Romaniei la spatiul aerian al Schengen nu a fost surprinzatoare, iar de acum inainte se va intra "pe un teren al discutiilor tehnice", informeaza News.ro."Pentru noi, deci declaratia nu a fost…

- „Sa iasa poliția sa comunice ce s-a intamplat acolo” este reacția ministrului de Interne, Catalin Predoiu - in cadrul emisiunii „In Fața Ta” de la Digi24, care va fi difuzata sambata de la ora 14:00 - dupa ce i s-a cerut un punct de vedere despre derapajul polițistului din Giurgiu. Agentul apare intr-o…

- ■ ministrul Catalin Predoiu a nominalizat printre județele cu mari probleme in ceea ce privește consumul de droguri și Neamțul ■ acest lucru este demonstrat și de depistarea, tot mai ferventa, in trafic, a șoferilor drogați ■ reprezentanții Centrului Regional de Prevenire și Consiliere Antidrog Bacau…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, crede ca in acest an vor fi evolutii in privinta Schengen. El este de parere ca decizia anunțata de premierul Marcel Ciolacu, privind acționarea in instanța a Austriei, din cauza blocarii aderarii Romaniei la Schengen, este ”o idee prematura” Catalin Predoiu a…