- Membrii Biroului Executiv al PUSL s-au reunit la Galați, in cadrul unei ședințe pe a carei ordine de zi s-au aflat mai multe subiecte, printre care lansarea campaniei electorale pentru 2024 și prezentarea noului brand al Partidului Umanist Social Liberal. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un barbat a creat un fenomen infractional de amploare in Galati dupa ce a obtinut carti de identitate la peste 100 de cetateni moldoveni, cu complicitatea unor interpusi si angajati de la Serviciul Public de Evidenta a Persoanei. In pfida gravitatii faptei, galateanul nu va merge nicio zi la inchisoare.

- Fostul lider PSD, Mircea Geoana, aflat in prezent pe funcția de secretar general adjunct NATO, a inceput deja intr-un mod inedit campania electorala pentru alegerile prezidențiale din 2024. Mircea Geoana crede deja ca este cel mai potrivit sa fie președintele Romaniei, fapt pentru care a și inceput…

- Accidentul a avut loc sambata dimineața in jurul orei 08.00, pe DN 2B, la ieșirea din Buzau spre Braila. O mașina in care se aflau un barbat de 36 de ani și soția sa, de 29, s-a ciocnit cu un TIR. In urma impactului, tanarul a murit, iar soția a fost dusa la spital in stare grava, potrivit site-ului…

- Cod portocaliu de ploi abundente pentru cinci judete din Moldova Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi dimineata o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente pentru cinci judete din Moldova si o atentionare Cod galben pentru 25 de judete. Astfel, de joi, ora 12:00, pâna…

- Mai mulți medici stomatologi au fost saltați de catre procurorii anticorupție dupa ce au vrut sa faca bani frumoși in mod ilegal. Mai exact, in rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut, in esența, faptul ca in perioada 10 septembrie -14 noiembrie 2021, Șincar Dorina Cerasella, medic stomatolog…

- Caz revoltator la Galati. O fetita de 10 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce tatal ei i-a dat cu ciocanul in cap. Medicii au decis sa o transfere la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Barbatul a fost arestat pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, barbatul lucreaza in combinatul siderurgic…

- Fondurile disponibile pentru judetele Arges, Bihor, Botosani, Cluj, Galati, Maramures si Satu-Mare au fost accesate aproape in totalitate, a aratat ministrul Dezvoltarii, potrivit unui comunicat de presa al institutiei. „Pentru renovarea energetica a cladirilor publice si a cladirilor rezidentiale multifamiliale,…