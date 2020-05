Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Punctul de vedere al reprezentanților Spitalului Municipal Sebeș cu privire la cadrele medicale confirmate cu COVID-19 și sancțiunile DSP Alba In calitate de reprezentant legal al Spitalului Municipal Sebeș consider important sa informam transparent opinia publica, respectiv potențialii…

- Conform unui comunicat transmis astazi, de catre DSP Alba, 6 cadre medicale din cadrul unei unitați sanitare din județul Alba au fost confirmate pozitiv cu COVID-19. Din informațiile obținute pe surse, unitatea medicala unde s-ar fi descoperit focarul este Spitalul Municipal din Sebeș. Potrivit DSP…

- In urma achizițiilor de aparatura și echipamente inițiate de Spitalul Municipal Sebeș, in ultima saptamana, au fost livrate 2 monitoare pentru funcții vitale (din comanda de 4 bucați), celelalte 2 urmand a fi livrate in cursul saptamanii viitoare. De asemenea, au fost livrate cele 5 pulsoximetre, comandate…

- UPDATE: Balbe ale autoritaților naționale și locale pe subiectul cadrelor medicale din Alba, despre care Grupul de Comunicare Strategica anunțase ca sunt infectate cu coronavirus. Șeful DSP Alba, Alexandru Sinea, a transmis ca informația furnizata de Grupul de Comunicare Strategica, singura instituție…

- Ziarul Unirea Cazul numarul DOI, CONFIRMAT de COVID-19 in ALBA. Un Barbat internat pe secția ATI a Spitalului Județean. Mai multe CADRE MEDICALE in izolare Persoana confirmata pozitiv cu noul coronavirus, COVID-19, este un barbat in varsta de 60 de ani din Teiuș, care s-a prezentat in urma cu cateva…

- Un pacient adus de la Spitalul Județean din Suceava la Spitalul Clinic de Urgența Chirurgie Plastica Reparatorie și Arsuri din București a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19.Pacientul in varsta de 43 de ani transferat in noaptea dintre 20 și 21 martie 2020 de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului…

- Situație speciala la Spitalul Județean din Suceava. 1.300 de cadre medicale sunt in izolare, iar alte 92 sunt infectate cu noul coronavirus.Din acest motiv, instituția a fost inchisa pentru dezinfectat timp de 48 de ore, dupa care va deveni spital dedicat exclusiv cazurilor de COVID-19. Pentru ca intregul…

- Mai multe cadre medicale – medici, asistente si infirmiere – din sectia Pneumologie si Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Suceava sunt in prezent izolate si testate pentru coronavirus, dupa ce au intrat in contact cu un barbat infectat cu COVID-19, a informat, miercuri, printr-un comunicat…