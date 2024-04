Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 10:48 -Putin numeste un nou comandant al Flotei ruse la Marea Neagra, viceamiralul Serghei Pinciuk, nascut la Sevastopol, fostul comandant al Flotei ruse la Marea CaspicaRusia a numit un nou comandant al Flotei ruse la Marea Neagra, a anuntat Ministerul rus al Apararii, dupa ce Ucraina a obtinut…

- Guvernul Ciolacu prelungește valabilitatea cardurilor de energie pentru sprijinirea cetațenilor cu inca doua luni. Fara aceasta noua masura, aproape jumatate dintre beneficiari ar fi ramas cu fonduri neutilizate pe aceste carduri. Aceasta decizie vine ca raspuns la numeroasele solicitari primite din…

- Finlanda și Suedia cer ca Uniunea Europeana sa-și inaspreasca sancțiunile impuse contra Rusiei ca urmare a uciderii in lagar a opozantului Aleksei Navalnii. Ministrul de externe al Suediei, Tobias Billstrom, a declarat, marți, ca „sancțiunile ar trebui extinse”.

- Vicepresedinta Statelor Unite Kamala Harris si-a exprimat “ingrijorarea profunda” cu privire la criza umanitara din Fasia Gaza in timpul unei intalniri, luni, cu Benny Gantz, membru al cabinetului de razboi israelian, potrivit unui comunicat publicat de Casa Alba, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.…

- In luna septembrie se va face dreptate in sistemul de pensii. Este declarația facuta de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș in exclusivitate la Realitatea PLUS. Ministrul spune ca acum avem bani la buget pentru recalcularea pensiilor și ca s-au luat in calcul toate masurile pentru ca pensiile romanilor…

- Noul ministru polonez al Finantelor si-a propus sa dea un impuls Bursei de Valori de la Varsovia, prin stimularea investitiilor in tranzitia energetica si incurajarea companiilor de stat sa plateasca dividende mai mari, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Andrzej Domanski, fost manager de portofoliu…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, la Satu Mare, ca formatiunea sa nu a avut nicio legatura cu achizitia de vaccinuri anti-COVID sau cu alte materiale achizitionate in pandemie si ca si el isi doreste sa afle de ce au fost cumparate vaccinuri cu asemenea sume, potrivit Agerpres."Legat…

- Turcia a efectuat lovituri aeriene impotriva unor "tinte teroriste" in nordul Irakului si Siria in noaptea de vineri spre sambata, dupa uciderea a noua dintre soldatii sai, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat sambata de France Presse. Noua soldati turci au fost ucisi si alti patru raniti…