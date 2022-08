Publyo, prima platformă din România prin care creezi media planuri și publici articole într-un mod automatizat Munca dintr-o agenție de digital, media, PR sau content online inseamna pe langa crearea și implementarea de conținut pentru clienți și un flux care include taskuri mari consumatoare de timp. Atunci cand ai o campanie de articole de implementat, activitațile care trebuie executate necesita atat timp cat și atenție. Organizarea campaniei, programarea publicarii, trimiterea efectiva a articolelor catre publisheri, construirea rapoartelor cu linkurile articolelor publicate sunt activitați care trebuie facute intr-un mod organizat și cu resurse de timp și oameni. Publyo este prima platforma lansata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

