- Catalin Gherzan: Vinovații trebuie sa plateasca, nu poporul roman! A aparut dovada ca, atunci cand a aprobat inscrierea perimetrului de la Roșia Montana in patrimoniul UNESCO, fostul premier Dacian Cioloș a știut ca va expune Romania și pe cetațenii romani la un risc uriaș de plati daune de miliarde…

- Catalin Gherzan: FMI nu da socoteala in fața nimanui! Delegația FMI care a venit in Romania pentru a analiza indicatorii macro-economici vede intr-o cheie pesimista perspectiva și este tributar practicilor sale, spune Catalin Gherzan. ”FMI continua sa recomande masuri restrictive, in pofida evidenței,…

- Ministrul Simona Bucura-Oprescu, discutii cu reprezentantii Camerei de Comert Americane in Romania privind piața forței de munca Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu s-a intalnit cu reprezentantii Camerei de Comert Americane in Romania (AmCham). Discuțiile au vizat deficitul de forta de #munca din…

- In comuna Vulturești, din Argeș, vor incepe lucrarile la primul campus preuniversitar profesional in sistem dual din țara noastra. La finalul cursurilor gratuite, absolvenții vor avea locuri de munca garantate. Campusul va avea, printre altele, brutarie, mini-ferma, livada și gradina de legume.

- Catalin Gherzan: Este de neconceput ca o asemenea tragedie sa se intample intr-o țara care vrea sa investeasca masiv intr-un sistem de educație moderna Tragedia de la internatul liceului din Odorheiul Secuiesc este de neconceput intr-un stat normal, afirma Catalin Gherzan. ”Ceea ce s-a intamplat la…

- "Jumatate dintre copiii cu parintii plecati la munca in strainatate din Regiunea Sud-Est provin din judetele Vrancea si Galati. La nivel national, unu din sapte copii din Romania - 536.000 de copii in cifre absolute - are unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate, conform celui mai recent…

- Catalin Gherzan: Nu se justifica in niciun fel creșterea veniturilor pentru cei slabi! Romania este pe penultimul loc in UE privind testele PISA, elevii romani fiind la nivelul de competența 2, considerat critic. ”Este fara indoiala o contraperformanța rușinoasa, care demonstreaza insa cat de importanta…