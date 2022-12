Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a adoptat, joi, cu votul a 55 de deputați, prelungirea starii de urgența in Republica Moldova cu inca 60 de zile, in contextul razboiului din Ucraina. Documentul a fost aprobat la propunerea Guvernului de la Chișinau, informeaza TV8.md și Moldpres . Premierul Natalia Gavrilița a declarat…

- PNL a reacționat dupa demisia lui Vasile Dincu din fruntea ministerului Apararii, aratand ca fostul ministru trebuie sa explice la ce s-a referit cand a afirmat ca iși motiveaza gestul demisiei "prin perspectiva imposibilitații colaborarii cu Președintele Romaniei,

- Daca in urma cu un an era o situație critica la „Calea Ferata din Moldovei”, iar angajații nu mai primeau salarii de mult timp, acum compania și-a achitat datoriile și a majorat salariile, achitindu-le la timp. "Am achitat restanțele salariale la sfirșitul lunii mai, iar in iulie am majorat salariile…

- Procuratura Anticorupție informeaza despre trimiterea in judecata a cauzei penale de invinuire a ex-Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, in comiterea infracțiunii de corupere pasiva (art.324 alin.(3) din Codul penal) și organizarea și acceptarea finanțarii partidului politic din partea unei…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova insista pe demisia actualei guvernari și anunța ca in octombrie va prezenta propriul plan anticriza „de salvare a țarii”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Partidul Socialiștilor a venit cu o reacție dupa ce Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat noi scumpiri la energia electrica și energia termica. Intr-un comunicat remis presei, PSRM se declara ”indignat de acțiunile haotice și analfabete ale guvernarii in timpul crizei…

- Partidul Socialiștilor susține ca este „indignat de acțiunile haotice și analfabete ale guvernarii in timpul crizei energetice. Țara se afla in pragul sezonului de incalzire, iar Guvernul demonstreaza o incompetența totala - nimeni nu poate spune ce se va intampla dupa 1 octombrie”, menționeaza PSRM…

- Salariile demnitarilor sunt inghetate la nivelul anului 2019, dupa ce Guvernul a luat aceasta decizie in pandemie, iar de atunci nu au mai fost actualizate. Senatorii UDMR au depus, insa, un amendament care sa actualizeze din nou, incepand cu 1 noiembrie, indemnizatiile demnitarilor cu salariul minim…